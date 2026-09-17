Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Nemetschek SE-Investition im Blick
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17.09.2026 10:03:26
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Nemetschek SE-Aktie statt. Zum Handelsende standen Nemetschek SE-Anteile an diesem Tag bei 105,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,488 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 565,46 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 16.09.2026 auf 59,60 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 565,46 EUR entspricht einer negativen Performance von 43,45 Prozent.
Jüngst verzeichnete Nemetschek SE eine Marktkapitalisierung von 6,90 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Zum Börsendebüt des Nemetschek SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 75,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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