Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Nemetschek SE-Investition im Blick 17.09.2026 10:03:26

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Nemetschek SE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Nemetschek SE-Aktie statt. Zum Handelsende standen Nemetschek SE-Anteile an diesem Tag bei 105,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,488 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 565,46 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 16.09.2026 auf 59,60 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 565,46 EUR entspricht einer negativen Performance von 43,45 Prozent.

Jüngst verzeichnete Nemetschek SE eine Marktkapitalisierung von 6,90 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Zum Börsendebüt des Nemetschek SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 75,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nemetschek Group

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