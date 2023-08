TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nemetschek SE-Investment verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nemetschek SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.08.2013 wurde das Nemetschek SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,67 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Nemetschek SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 722,629 Nemetschek SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nemetschek SE-Papiers auf 62,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170 872,22 EUR wert. Mit einer Performance von +1 608,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Nemetschek SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,29 Mrd. Euro gelistet. Die Nemetschek SE-Aktie ging am 10.03.1999 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Nemetschek SE-Aktie bei 75,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at