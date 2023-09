TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE verdient

Bei einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 07.09.2018 wurde die Nemetschek SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nemetschek SE-Anteile bei 45,37 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 220,426 Nemetschek SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.09.2023 auf 63,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 001,47 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,01 Prozent.

Der Nemetschek SE-Wert an der Börse wurde auf 7,33 Mrd. Euro beziffert. Am 10.03.1999 wurden Nemetschek SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Nemetschek SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at