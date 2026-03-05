TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Nemetschek SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Nemetschek SE-Aktie bei 115,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,863 Nemetschek SE-Aktien. Die gehaltenen Nemetschek SE-Aktien wären am 04.03.2026 59,28 EUR wert, da der Schlussstand 68,70 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,72 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Nemetschek SE einen Börsenwert von 7,82 Mrd. Euro. Die Nemetschek SE-Aktie ging am 10.03.1999 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der Nemetschek SE-Aktie lag damals bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at