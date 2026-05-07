TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Nemetschek SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 67,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Nemetschek SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,485 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nemetschek SE-Aktie auf 63,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,70 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,30 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Nemetschek SE betrug jüngst 7,39 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Papiere fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Nemetschek SE-Papiers lag damals bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at