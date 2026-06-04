Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Frühe Investition
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04.06.2026 10:04:00
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Nemetschek SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Nemetschek SE-Anteile 74,80 EUR wert. Bei einem Nemetschek SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,369 Nemetschek SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 828,88 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 03.06.2026 auf 62,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -17,11 Prozent.
Nemetschek SE wurde am Markt mit 7,55 Mrd. Euro bewertet. Am 10.03.1999 wurden Nemetschek SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Nemetschek SE-Papier bei 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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