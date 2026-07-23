Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Rentabler Nemetschek SE-Einstieg? 23.07.2026 10:03:24

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Nemetschek SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 124,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 80,128 Nemetschek SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 342,95 EUR wert. Mit einer Performance von -56,57 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Nemetschek SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,31 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Ihren ersten Handelstag begann die Nemetschek SE-Aktie bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nemetschek Group

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