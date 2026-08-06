TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Nemetschek SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Nemetschek SE-Papiers betrug an diesem Tag 78,06 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,811 Nemetschek SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 723,80 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Papiers am 05.08.2026 auf 56,50 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 27,62 Prozent.

Nemetschek SE wurde am Markt mit 6,61 Mrd. Euro bewertet. Am 10.03.1999 fand der erste Handelstag der Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nemetschek SE-Papiers auf 75,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at