TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Nemetschek SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Nemetschek SE-Papiers betrug an diesem Tag 96,15 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investierten, hätten nun 10,400 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 92,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 962,56 EUR wert. Damit wäre die Investition 3,74 Prozent weniger wert.

Nemetschek SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,51 Mrd. Euro. Nemetschek SE-Anteile wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Nemetschek SE-Aktie bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

