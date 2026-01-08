Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Nemetschek SE-Investition? 08.01.2026 10:03:26

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Nemetschek SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Nemetschek SE-Papiers betrug an diesem Tag 96,15 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investierten, hätten nun 10,400 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 92,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 962,56 EUR wert. Damit wäre die Investition 3,74 Prozent weniger wert.

Nemetschek SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,51 Mrd. Euro. Nemetschek SE-Anteile wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Nemetschek SE-Aktie bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

mehr Nachrichten