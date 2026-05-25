Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Rentable Nordex-Anlage? 25.05.2026 10:03:55

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nordex eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Nordex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 22,40 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,463 Nordex-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 192,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 92,46 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Nordex belief sich zuletzt auf 10,21 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nordex-Aktie an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Der Erstkurs des Nordex-Anteils belief sich damals auf 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nordex

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