Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Lohnendes Nordex-Investment? 02.02.2026 10:04:30

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Nordex eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Nordex-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nordex-Papier bei 24,72 EUR. Bei einem Nordex-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 404,462 Nordex-Aktien. Die gehaltenen Nordex-Aktien wären am 30.01.2026 13 670,81 EUR wert, da der Schlussstand 33,80 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 36,71 Prozent.

Der Börsenwert von Nordex belief sich jüngst auf 7,99 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Nordex-Papiers lag damals bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

