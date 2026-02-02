Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Lohnendes Nordex-Investment?
|
02.02.2026 10:04:30
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Nordex-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nordex-Papier bei 24,72 EUR. Bei einem Nordex-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 404,462 Nordex-Aktien. Die gehaltenen Nordex-Aktien wären am 30.01.2026 13 670,81 EUR wert, da der Schlussstand 33,80 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 36,71 Prozent.
Der Börsenwert von Nordex belief sich jüngst auf 7,99 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Nordex-Papiers lag damals bei 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Analysen zu Nordex AG
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|34,02
|1,07%