Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Performance im Blick
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11.05.2026 10:04:47
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nordex-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,72 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,327 Nordex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nordex-Anteile wären am 08.05.2026 4 362,11 EUR wert, da der Schlussstand 46,74 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 336,21 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Nordex belief sich zuletzt auf 11,07 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Nordex-Papiers fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nordex-Aktie belief sich damals auf 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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