Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Lukratives Nordex-Investment? 07.09.2026 10:04:00

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Nordex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Nordex-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,97 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordex-Aktie investiert, befänden sich nun 6,678 Nordex-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 245,48 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 145,48 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nordex eine Börsenbewertung in Höhe von 8,71 Mrd. Euro. Nordex-Papiere wurden am 02.04.2001 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Nordex-Anteils lag damals bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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