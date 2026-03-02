Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Hochrechnung
|
02.03.2026 10:16:34
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Nordex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Nordex-Anteile betrug an diesem Tag 24,10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,150 Nordex-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 27.02.2026 178,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,12 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +78,96 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Nordex eine Börsenbewertung in Höhe von 10,20 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nordex-Anteils auf 9,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AG
|
27.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
27.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Nordex im Aufwind - Positive Analystenkommentare treiben an (dpa-AFX)
|
27.02.26
|XETRA-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
26.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|42,94
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.