WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Hochrechnung 02.03.2026 10:16:34

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Nordex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Nordex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Nordex-Anteile betrug an diesem Tag 24,10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,150 Nordex-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 27.02.2026 178,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,12 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +78,96 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nordex eine Börsenbewertung in Höhe von 10,20 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nordex-Anteils auf 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

27.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nordex AG 42,94 0,61%

