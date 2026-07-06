TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Nordex-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Nordex-Papier bei 11,23 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Nordex-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,905 Nordex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 405,34 EUR, da sich der Wert einer Nordex-Aktie am 03.07.2026 auf 45,52 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 305,34 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Nordex eine Börsenbewertung in Höhe von 10,78 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nordex-Anteile an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Den ersten Handelstag begann das Nordex-Papier bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at