Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Profitable Nordex-Anlage? 03.08.2026 10:03:45

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nordex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Nordex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,34 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Nordex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,070 Nordex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2026 auf 38,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 116,34 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 211,63 Prozent.

Nordex war somit zuletzt am Markt 9,11 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Nordex-Papiere an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Zum Börsendebüt des Nordex-Papiers wurde der Erstkurs mit 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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30.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
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