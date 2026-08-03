Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Profitable Nordex-Anlage?
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03.08.2026 10:03:45
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Nordex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,34 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Nordex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,070 Nordex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2026 auf 38,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 116,34 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 211,63 Prozent.
Nordex war somit zuletzt am Markt 9,11 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Nordex-Papiere an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Zum Börsendebüt des Nordex-Papiers wurde der Erstkurs mit 9,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|38,04
|-2,21%