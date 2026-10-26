Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Langfristige Anlage 26.10.2026 10:04:08

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nordex-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Nordex-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,57 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hat, hat nun 94,652 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 441,55 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Papiers am 23.10.2026 auf 36,36 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 244,16 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Nordex eine Marktkapitalisierung von 8,61 Mrd. Euro. Am 02.04.2001 fand der erste Handelstag der Nordex-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Nordex-Aktie bei 9,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nordex

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