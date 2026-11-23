Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Lohnende Nordex-Anlage?
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23.11.2026 10:03:36
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Nordex-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,01 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 999,001 Nordex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 36 863,14 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 20.11.2026 auf 36,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 268,63 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Nordex einen Börsenwert von 8,74 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie ging am 02.04.2001 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Nordex-Anteils belief sich damals auf 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|37,30
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