TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordex-Aktie Investoren gebracht.

Die Nordex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20,59 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Nordex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 485,732 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,94 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 828,79 EUR wert. Damit wäre die Investition 118,29 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Nordex einen Börsenwert von 10,64 Mrd. Euro. Der Nordex-Börsengang fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Nordex-Anteils lag damals bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at