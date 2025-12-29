Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Performance unter der Lupe 29.12.2025 10:03:51

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nordex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Nordex-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 52,458 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 28,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 511,83 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,18 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Nordex belief sich zuletzt auf 6,81 Mrd. Euro. Das Nordex-IPO fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Nordex-Aktie bei 9,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

