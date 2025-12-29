Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Performance unter der Lupe
|
29.12.2025 10:03:51
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Nordex-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 52,458 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 28,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 511,83 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,18 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Nordex belief sich zuletzt auf 6,81 Mrd. Euro. Das Nordex-IPO fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Nordex-Aktie bei 9,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
23.12.25