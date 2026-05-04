Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Nordex-Anlage im Blick 04.05.2026 10:03:41

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nordex-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Nordex-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Nordex-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,44 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,083 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 48,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 295,13 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 195,13 Prozent angezogen.

Nordex war somit zuletzt am Markt 11,49 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Nordex-Papiers fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Nordex-Aktie auf 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

29.04.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
28.04.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
