TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Nordex-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Nordex-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,08 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,105 Anteilen. Die gehaltenen Nordex-Aktien wären am 16.01.2026 228,35 EUR wert, da der Schlussstand 32,14 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 128,35 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Nordex belief sich zuletzt auf 7,60 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nordex-Anteils auf 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at