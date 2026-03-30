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Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Langfristige Performance 30.03.2026 10:03:40

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Nordex-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nordex-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Nordex-Aktie bei 20,74 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Nordex-Aktie investierten, hätten nun 48,215 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 27.03.2026 auf 43,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 106,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 110,60 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Nordex belief sich zuletzt auf 10,33 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie ging am 02.04.2001 an die Börse XETRA. Ihren ersten Handelstag begann die Nordex-Aktie bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nordex

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