TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Nordex-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Nordex-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nordex-Anteile bei 22,35 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Nordex-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 447,470 Nordex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordex-Aktie auf 35,42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 849,37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,49 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Nordex belief sich zuletzt auf 8,39 Mrd. Euro. Der Nordex-Börsengang fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Nordex-Aktie lag damals bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at