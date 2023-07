TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nordex-Investment verdient

Vor Jahren Nordex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Nordex-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9,43 EUR wert. Bei einem Nordex-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,600 Nordex-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Nordex-Aktien wären am 28.07.2023 134,67 EUR wert, da der Schlussstand 12,71 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,67 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Nordex eine Börsenbewertung in Höhe von 3,00 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Nordex-Anteils fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nordex-Aktie belief sich damals auf 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at