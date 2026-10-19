Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Profitable Nordex-Investition?
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19.10.2026 10:04:18
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Nordex-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Nordex-Anteile letztlich bei 23,14 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,322 Nordex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 169,14 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Papiers am 16.10.2026 auf 39,14 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,14 Prozent erhöht.
Am Markt war Nordex jüngst 9,27 Mrd. Euro wert. Am 02.04.2001 fand der erste Handelstag des Nordex-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nordex-Papiers auf 9,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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