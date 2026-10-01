OHB Aktie

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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

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Rentable OHB SE-Anlage? 01.10.2026 10:03:17

TecDAX-Titel OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OHB SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OHB SE-Aktie gebracht.

Das OHB SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 42,75 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die OHB SE-Aktie investierten, hätten nun 233,918 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 178,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41 637,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 316,37 Prozent gesteigert.

OHB SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,72 Mrd. Euro. Die OHB SE-Aktie ging am 13.03.2001 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der OHB SE-Aktie belief sich damals auf 10,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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