OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|OHB SE-Anlage unter der Lupe
|
26.11.2026 10:03:22
TecDAX-Titel OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OHB SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades OHB SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die OHB SE-Aktie bei 41,27 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OHB SE-Aktie investiert, befänden sich nun 24,231 OHB SE-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 381,04 EUR, da sich der Wert eines OHB SE-Papiers am 25.11.2026 auf 180,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 338,10 Prozent.
Der Marktwert von OHB SE betrug jüngst 3,73 Mrd. Euro. OHB SE-Anteile wurde am 13.03.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines OHB SE-Anteils bei 10,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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