TecDAX-Titel OHB SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in OHB SE von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in OHB SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden OHB SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die OHB SE-Aktie an diesem Tag 65,80 EUR wert. Bei einem OHB SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,198 OHB SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der OHB SE-Aktie auf 176,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 680,85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +168,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von OHB SE bezifferte sich zuletzt auf 3,53 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der OHB SE-Papiere an der Börse XETRA war der 13.03.2001. Der Erstkurs der OHB SE-Aktie belief sich damals auf 10,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at