OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|OHB SE-Investmentbeispiel
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24.09.2026 10:03:25
TecDAX-Titel OHB SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in OHB SE von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden OHB SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die OHB SE-Aktie an diesem Tag 65,80 EUR wert. Bei einem OHB SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,198 OHB SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der OHB SE-Aktie auf 176,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 680,85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +168,09 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von OHB SE bezifferte sich zuletzt auf 3,53 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der OHB SE-Papiere an der Börse XETRA war der 13.03.2001. Der Erstkurs der OHB SE-Aktie belief sich damals auf 10,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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