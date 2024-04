TecDAX-Titel PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PNE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PNE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das PNE-Papier letztlich bei 7,32 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 136,612 PNE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PNE-Aktie auf 13,18 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 800,55 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 80,05 Prozent gleich.

Der PNE-Wert an der Börse wurde auf 1,01 Mrd. Euro beziffert. Am 15.12.1998 fand der erste Handelstag des PNE-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PNE-Papiers auf 10,65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at