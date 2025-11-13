TecDAX-Titel PNE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PNE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in PNE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

PNE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,98 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 910,747 PNE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 180,33 EUR, da sich der Wert eines PNE-Papiers am 12.11.2025 auf 10,08 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,20 Prozent verringert.

Alle PNE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 792,08 Mio. Euro. Am 15.12.1998 fand der erste Handelstag des PNE-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der PNE-Aktie wurde der Erstkurs mit 10,65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at