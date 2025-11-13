PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Performance im Blick
|
13.11.2025 10:04:25
TecDAX-Titel PNE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PNE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
PNE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,98 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 910,747 PNE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 180,33 EUR, da sich der Wert eines PNE-Papiers am 12.11.2025 auf 10,08 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,20 Prozent verringert.
Alle PNE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 792,08 Mio. Euro. Am 15.12.1998 fand der erste Handelstag des PNE-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der PNE-Aktie wurde der Erstkurs mit 10,65 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
