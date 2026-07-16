TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen PVA TePla-Investment verdienen können.

Am 16.07.2023 wurde die PVA TePla-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das PVA TePla-Papier letztlich bei 20,96 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 477,099 PVA TePla-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 940,84 EUR, da sich der Wert einer PVA TePla-Aktie am 15.07.2026 auf 39,70 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 89,41 Prozent vermehrt.

Insgesamt war PVA TePla zuletzt 792,26 Mio. Euro wert. Der erste Handelstag der PVA TePla-Aktie an der Börse XETRA war der 21.06.1999. Damals wurde der erste Kurs der PVA TePla-Aktie bei 10,70 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at