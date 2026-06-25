TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PVA TePla gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das PVA TePla-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die PVA TePla-Aktie an diesem Tag 24,35 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 410,678 PVA TePla-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 427,10 EUR, da sich der Wert eines PVA TePla-Anteils am 24.06.2026 auf 40,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,27 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von PVA TePla belief sich zuletzt auf 842,81 Mio. Euro. Das PVA TePla-Papier wurde am 21.06.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des PVA TePla-Papiers bei 10,70 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at