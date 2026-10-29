PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|Langfristige Performance
|
29.10.2026 10:03:33
TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden PVA TePla-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,16 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 368,189 PVA TePla-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PVA TePla-Anteile wären am 28.10.2026 11 413,84 EUR wert, da der Schlussstand 31,00 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 14,14 Prozent vermehrt.
Der PVA TePla-Wert an der Börse wurde auf 642,26 Mio. Euro beziffert. Das PVA TePla-IPO fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der PVA TePla-Aktie belief sich damals auf 10,70 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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