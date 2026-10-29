TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PVA TePla gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden PVA TePla-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,16 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 368,189 PVA TePla-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PVA TePla-Anteile wären am 28.10.2026 11 413,84 EUR wert, da der Schlussstand 31,00 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 14,14 Prozent vermehrt.

Der PVA TePla-Wert an der Börse wurde auf 642,26 Mio. Euro beziffert. Das PVA TePla-IPO fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der PVA TePla-Aktie belief sich damals auf 10,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at