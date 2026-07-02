PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|Lukrativer PVA TePla-Einstieg?
|
02.07.2026 10:03:41
TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PVA TePla-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 02.07.2016 wurde das PVA TePla-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2,60 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PVA TePla-Aktie investiert, befänden sich nun 38,462 PVA TePla-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PVA TePla-Aktie auf 43,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 659,23 EUR wert. Damit wäre die Investition um 1 559,23 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla belief sich zuletzt auf 935,22 Mio. Euro. Die Erstnotiz des PVA TePla-Anteils fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PVA TePla-Aktie auf 10,70 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
13:39
|EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:27
|Börse Frankfurt: TecDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PVA TePla-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)