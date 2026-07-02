PVA TePla Aktie

PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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Lukrativer PVA TePla-Einstieg? 02.07.2026 10:03:41

TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PVA TePla-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PVA TePla-Aktie Investoren gebracht.

Am 02.07.2016 wurde das PVA TePla-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2,60 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PVA TePla-Aktie investiert, befänden sich nun 38,462 PVA TePla-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PVA TePla-Aktie auf 43,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 659,23 EUR wert. Damit wäre die Investition um 1 559,23 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von PVA TePla belief sich zuletzt auf 935,22 Mio. Euro. Die Erstnotiz des PVA TePla-Anteils fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PVA TePla-Aktie auf 10,70 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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