PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|Lukrative PVA TePla-Investition?
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24.09.2026 10:03:25
TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel hätte eine Investition in PVA TePla von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die PVA TePla-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des PVA TePla-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das PVA TePla-Papier investiert hätte, hätte er nun 39,841 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 31,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 247,01 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 147,01 Prozent gesteigert.
Am Markt war PVA TePla jüngst 647,23 Mio. Euro wert. Das PVA TePla-IPO fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PVA TePla-Aktie auf 10,70 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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