PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|PVA TePla-Investment
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13.08.2026 10:03:44
TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel hätte eine Investition in PVA TePla von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden PVA TePla-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 18,65 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,362 PVA TePla-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 170,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +70,83 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 656,76 Mio. Euro. Die Erstnotiz des PVA TePla-Anteils fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des PVA TePla-Anteils belief sich damals auf 10,70 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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