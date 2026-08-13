TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel hätte eine Investition in PVA TePla von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PVA TePla-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden PVA TePla-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 18,65 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,362 PVA TePla-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 170,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +70,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 656,76 Mio. Euro. Die Erstnotiz des PVA TePla-Anteils fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des PVA TePla-Anteils belief sich damals auf 10,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at