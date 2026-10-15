PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|PVA TePla-Performance
|
15.10.2026 10:03:22
TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Verlust hätte eine PVA TePla-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 15.10.2021 wurde das PVA TePla-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,581 PVA TePla-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PVA TePla-Papiers auf 31,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,45 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,55 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte PVA TePla einen Börsenwert von 631,07 Mio. Euro. Das Börsendebüt der PVA TePla-Aktie fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der PVA TePla-Aktie belief sich damals auf 10,70 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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