PVA TePla Aktie

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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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PVA TePla-Performance 12.11.2026 10:03:23

TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: So viel Verlust hätte eine PVA TePla-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in PVA TePla-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 12.11.2021 wurde das PVA TePla-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,704 PVA TePla-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PVA TePla-Papiers auf 26,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 546,17 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 45,38 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte PVA TePla einen Börsenwert von 540,33 Mio. Euro. Das Börsendebüt der PVA TePla-Aktie fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der PVA TePla-Aktie belief sich damals auf 10,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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