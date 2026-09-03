PVA TePla Aktie

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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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Profitable PVA TePla-Investition? 03.09.2026 10:04:02

TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: Wäre eine Investition in PVA TePla von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Vor Jahren PVA TePla-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem PVA TePla-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,78 EUR. Bei einem PVA TePla-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,358 PVA TePla-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 29,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,54 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 0,54 Prozent.

Der PVA TePla-Wert an der Börse wurde auf 631,07 Mio. Euro beziffert. Das Börsendebüt der PVA TePla-Papiere fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PVA TePla-Aktie auf 10,70 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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07.08.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

PVA TePla AG 29,54 -1,60% PVA TePla AG

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