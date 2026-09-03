PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|Profitable PVA TePla-Investition?
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03.09.2026 10:04:02
TecDAX-Titel PVA TePla-Aktie: Wäre eine Investition in PVA TePla von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem PVA TePla-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,78 EUR. Bei einem PVA TePla-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,358 PVA TePla-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 29,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,54 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 0,54 Prozent.
Der PVA TePla-Wert an der Börse wurde auf 631,07 Mio. Euro beziffert. Das Börsendebüt der PVA TePla-Papiere fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PVA TePla-Aktie auf 10,70 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|29,54
|-1,60%
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