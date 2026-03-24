Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Sartorius vz-Anlage
|
24.03.2026 10:03:41
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren eingefahren
Das Sartorius vz-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sartorius vz-Aktie bei 54,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,298 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 842,63 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Papiers am 23.03.2026 auf 210,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 284,26 Prozent.
Sartorius vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,87 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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