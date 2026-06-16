TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Sartorius vz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Sartorius vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sartorius vz-Anteile bei 59,03 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,941 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.06.2026 3 879,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 229,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 287,94 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 14,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at