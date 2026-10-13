Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Sartorius vz-Performance
|
13.10.2026 10:03:47
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Sartorius vz-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Sartorius vz-Aktie an diesem Tag bei 214,20 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,467 Sartorius vz-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 253,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 118,11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,11 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius vz belief sich zuletzt auf 15,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
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|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
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14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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14.10.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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|Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
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|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
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13.10.26
|TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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08.10.26
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Analysen zu Sartorius AG Vz.
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|261,60
|0,23%