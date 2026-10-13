Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Sartorius vz-Performance 13.10.2026 10:03:47

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sartorius vz-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Sartorius vz-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Sartorius vz-Aktie an diesem Tag bei 214,20 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,467 Sartorius vz-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 253,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 118,11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,11 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius vz belief sich zuletzt auf 15,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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15.10.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
12.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
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Sartorius AG Vz. 261,60 0,23% Sartorius AG Vz.

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