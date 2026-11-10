Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Sartorius vz-Performance im Blick
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10.11.2026 10:03:31
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr eingefahren
Am 10.11.2025 wurde die Sartorius vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 225,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sartorius vz-Aktie investiert, befänden sich nun 4,444 Sartorius vz-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 1 303,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 293,30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,36 Prozent erhöht.
Sartorius vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,16 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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