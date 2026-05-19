Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Rentable Sartorius vz-Investition?
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19.05.2026 10:04:09
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Sartorius vz-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Sartorius vz-Aktie an diesem Tag bei 56,08 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,783 Sartorius vz-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 385,38 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Papiers am 18.05.2026 auf 216,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 285,38 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Sartorius vz eine Börsenbewertung in Höhe von 13,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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