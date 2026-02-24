TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Sartorius vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 54,35 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sartorius vz-Aktie investiert, befänden sich nun 1,840 Sartorius vz-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.02.2026 420,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 228,30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 320,06 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Sartorius vz betrug jüngst 14,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at