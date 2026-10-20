Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Rentable Sartorius vz-Anlage?
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20.10.2026 10:03:36
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 20.10.2023 wurden Sartorius vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 240,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Sartorius vz-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,167 Sartorius vz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 260,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 085,00 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,50 Prozent.
Sartorius vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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