TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Sartorius vz-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,50 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Sartorius vz-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134,228 Sartorius vz-Aktien. Die gehaltenen Sartorius vz-Aktien wären am 05.10.2026 33 771,81 EUR wert, da der Schlussstand 251,60 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 237,72 Prozent gesteigert.

Sartorius vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at