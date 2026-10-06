Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Sartorius vz-Anlage? 06.10.2026 10:03:24

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Sartorius vz-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,50 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Sartorius vz-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134,228 Sartorius vz-Aktien. Die gehaltenen Sartorius vz-Aktien wären am 05.10.2026 33 771,81 EUR wert, da der Schlussstand 251,60 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 237,72 Prozent gesteigert.

Sartorius vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sartorius AG Vz.

mehr Analysen
08:44 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
28.09.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 260,60 3,78% Sartorius AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen