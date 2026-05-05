Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Lukrativer Sartorius vz-Einstieg? 05.05.2026 10:03:51

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Sartorius vz eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Sartorius vz-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Sartorius vz-Aktie an diesem Tag 363,30 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,753 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.05.2026 auf 216,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 596,48 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,35 Prozent abgenommen.

Sartorius vz wurde am Markt mit 13,28 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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