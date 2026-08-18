Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Rentable Sartorius vz-Anlage? 18.08.2026 10:03:34

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Sartorius vz eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Sartorius vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 194,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,145 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 203,50 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Anteils am 17.08.2026 auf 233,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,35 Prozent.

Sartorius vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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